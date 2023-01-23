『ToBeTrendy Gold Dog Chain Collar Walking Metal Chain Collar with Design Secure Buckle， 18K Cuban Link Heavy Duty Chew Proof Chain【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 07時 30分に出品され05月12日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名（英語）】
ToBeTrendy Gold Dog Chain Collar Walking Metal Chain Collar with Design Secure Buckle， 18K Cuban Link Heavy Duty Chew Proof Chain for Medium Dogs(16MM， 20")
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落札価格7910円
40 入札履歴
終了
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