『キタムラ 11インチ対応 タブレットケース PH0705 レディース ダークブルー 紺 10101【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 37分に出品され04月02日 02時 37分に終了予定です。即決価格は7,902円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キタムラ 11インチ対応 タブレットケース PH0705 レディース ダークブルー 紺 10101
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.83 cm
横幅 : 21.59 cm
奥行 : 33.53 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7902円
312 入札履歴
終了
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