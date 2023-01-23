『オウルテック 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5 10時間連続再生 合計最大60時間再生可能 ハンズフリー通話可能 IPX7【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 07時 13分に出品され04月19日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オウルテック 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5 10時間連続再生 合計最大60時間再生可能 ハンズフリー通話可能 IPX7
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7900円
16 入札履歴
終了
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