『アニフル (anifull) わんコル 黒 M 犬用コルセット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 11分に出品され03月30日 15時 11分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アニフル (anifull) わんコル 黒 M 犬用コルセット
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.0×32.5×0.5cm
・本体重量:136.0g
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7896円
742 入札履歴
終了
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