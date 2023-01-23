『アニフル (anifull) わんコル 黒 M 犬用コルセット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 11分に出品され03月30日 15時 11分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アニフル (anifull) わんコル 黒 M 犬用コルセット



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.0×32.5×0.5cm

・本体重量:136.0g



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。