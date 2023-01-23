『TopCloud テント 3-4人用 ワンタッチ uvカット UPF50+ 紫外線 メッシュ 防水 防災用 軽量 日除け キャンプ アウトドア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 03時 05分に出品され03月15日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
【組み立て簡単】手間がかからなく、初めての方でも簡単＆スピーディーに設営可能。
【ゆったりした空間】3-4人でゆったり使うことができる、ファミリーサイズになっています。
【UVカット率94.9％を超え、紫外線への大対抗】UPF50+仕様のフライシートです。
【最大耐水圧3000ｍｍ】急な天候の変化にも慌てることなく使用することができます。
【軽量＆コンパクト】遠いところまでも大丈夫です。女性でも持ち運びらくらくです。
【商品説明】
【商品詳細】
ブランド：ノーブランド品
商品名：TopCloud テント 3-4人用 ワンタッチ uvカット UPF50+ 紫外線 メッシュ 防水 防災用 軽量 日除け キャンプ アウトドア
製造元：TopCloud
商品番号：MS299578
商品内容：4人
色：Brown+Beige
【当店からの連絡】
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落札価格7888円
341 入札履歴
終了
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