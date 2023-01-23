『TopCloud テント 3-4人用 ワンタッチ uvカット UPF50+ 紫外線 メッシュ 防水 防災用 軽量 日除け キャンプ アウトドア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 03時 05分に出品され03月15日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

【組み立て簡単】手間がかからなく、初めての方でも簡単＆スピーディーに設営可能。

【ゆったりした空間】3-4人でゆったり使うことができる、ファミリーサイズになっています。

【UVカット率94.9％を超え、紫外線への大対抗】UPF50+仕様のフライシートです。

【最大耐水圧3000ｍｍ】急な天候の変化にも慌てることなく使用することができます。

【軽量＆コンパクト】遠いところまでも大丈夫です。女性でも持ち運びらくらくです。



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：ノーブランド品

商品名：TopCloud テント 3-4人用 ワンタッチ uvカット UPF50+ 紫外線 メッシュ 防水 防災用 軽量 日除け キャンプ アウトドア

製造元：TopCloud

商品番号：MS299578

商品内容：4人

色：Brown+Beige



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