『寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 43分に出品され03月17日 23時 43分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600ブラック
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :63×30.5×61cm
・本体重量:13.5kg
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 69.00 cm
重量 : 12.88 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7869円
335 入札履歴
終了
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