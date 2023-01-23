『寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 43分に出品され03月17日 23時 43分に終了予定です。即決価格は7,869円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600ブラック



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :63×30.5×61cm

・本体重量:13.5kg



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 69.00 cm

重量 : 12.88 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。