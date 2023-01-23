『平野鞄 ショルダーバッグ メンズ 斜めがけA4 B5 縦型 ナイロン 軽量 軽い 2way キャリーオン 横型 多機能 通勤 ビジネス 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 09時 23分に出品され03月30日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

平野鞄 ショルダーバッグ メンズ 斜めがけA4 B5 縦型 ナイロン 軽量 軽い 2way キャリーオン 横型 多機能 通勤 ビジネス 黒



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.92 cm

横幅 : 25.15 cm

奥行 : 37.08 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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