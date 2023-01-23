『ライフィールドモデル 1/35 ドイツ陸軍 4号戦車 G/H型 w/連結組立可動式履帯 フルインテリア 2 in 1 プラモデル RFM5055【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 23時 00分に出品され04月10日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。

1/35スケール未塗装プラスチック組み立てキット

パーツ数900以上、フルインテリア仕様、履帯は連結組立可動式

エッチングパーツ、6種類のデカール、3Dプリンター製パーツが付属

ライフィールドモデル・RYEFIELD MODEL (中国)輸入プラモデル

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