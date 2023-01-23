『ライフィールドモデル 1/35 ドイツ陸軍 4号戦車 G/H型 w/連結組立可動式履帯 フルインテリア 2 in 1 プラモデル RFM5055【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 23時 00分に出品され04月10日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。
1/35スケール未塗装プラスチック組み立てキット
パーツ数900以上、フルインテリア仕様、履帯は連結組立可動式
エッチングパーツ、6種類のデカール、3Dプリンター製パーツが付属
ライフィールドモデル・RYEFIELD MODEL (中国)輸入プラモデル
弊社委託先倉庫より商品が発送されることがございます。
【貼り付けタイプ】 UUCATS 猫 爪とぎ 耐久性 黒 白 インテリアに馴染む 壁貼り つめとぎ (白猫と蝶)
¥ 7858
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¥ 7831
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¥ 7831
ライフィールドモデル 1/35 ドイツ軍 3号突撃砲 G型 後期型 フルインテリア付 プラモデル RFM5088 成型色
¥ 7828
ライフィールドモデル 1/35 ドイツ陸軍 3号戦車J型 w/連結組立可動式履帯 & フルインテリア プラモデル RFM5072
¥ 7828
スペーシア カスタム ギア MK53S パーツ インテリアパネル 2点セット (カーボン)
¥ 7827
アサヒペン NEW水性インテリアカラー屋内カベ 5L シャーベットブルー
¥ 7824
ライフィールドモデル 1/35 ドイツ軍 シュトルムティーガー With フルインテリア プラモデル RFM5012
¥ 7820
Panasonic (パナソニック) インテリア形換気扇 FY-25PEP5
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StoreYourBoardカーゴボックス天井ストレージホイスト|屋上キャリアhi-liftガレージプーリハンガーラック 03845-Cargo
¥ 8235
ターゲット レベル リボーン ファット ビューティー カイファン・リョンモデル バレル
¥ 8233
タトゥーアームレスト、ATOMUS タトゥーアームレスト折りたたみ式ソフトスポンジパッドアームレスト三脚スタンド調整可能な高さ64cm〜92cm ステ
¥ 8227
落札価格7863円
824 入札履歴
終了
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