『全身鏡 ミルオ君の鏡工房 大きい 姿見鏡 アルミフレーム おしゃれ 丸角 全身ミラー 飛散防止 壁掛け 立て掛け スタンドミラー すがた鏡【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 02時 04分に出品され03月16日 02時 04分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 手鏡、ハンドミラー

【商品名】

ミルオ君の鏡工房 全身鏡 大きい 姿見鏡 アルミフレーム おしゃれ 丸角 全身ミラー 飛散防止 壁掛け 立て掛け スタンドミラー すがた鏡

ミルオ君の鏡工房(Miruo)



【商品説明】

・全身がしっかり映す大き目サイズ！幅25cm 高さ132cm

・壁掛け、スタンドの2WAYスタイル。折りたたんで省スペースで収納できます。

・究極の薄型アルミ合金フレームデザイン。出かける前のコーディネートの必需品！高級感と現代感を感じさせます。

・鏡には、鏡のゆがみ防止の為にしっかりした５ｍｍ厚みあるミラーを使用.そして、「飛散防止加工」！ 万が一、割れてしまっても破片が飛び散りにくい加工がされているので、もしもの時は安心安全です！



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 138.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。