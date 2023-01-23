『DISM 日産 F31レパードUltima 1/43 ゴールド 前期型 BBS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 11分に出品され03月28日 13時 11分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DISM 1/43 NISSAN F31レパードUltima 前期

ゴールドメタリック、ツートン オプション メッシュホイール BBS 新品、未開封!!

当時、発売日当日に早く仕事を終わらせて店頭で直接新品購入したミニカーになります。

購入後はクリアカバーに入れて大切に暗所に保管しておりました。

誰の手にも触れていません。久しぶりに保管場所より出して塗装の状態など確認しましたが外箱、中身ともに良好でした。

おそらく一番人気がある前期型のゴールドツートンカラーにオプションメッシュホイールでめちゃくちゃカッコイイです。

一台しかありませんが諸事情により手放すことに致しました。

発送はクリアカバーに入れた状態で丁寧に梱包の上、メルカリ便で発送させて頂きます。

どなたか大切にコレクションして頂けましたら幸いです(^^)

どうぞ宜しくお願い致します。



アオシマ

あぶない刑事

NISSAN レパード

DISM

京商

イグニッションモデル



スケール···1/43

種類···国産車

メーカー/国···ニッサン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>おもちゃ>>>ミニカー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ディズム