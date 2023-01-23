『1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 03時 49分に出品され04月21日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)



【商品説明】

・?【Hi-Res Audio Wireless 認証、出力向上を実現】 日本オーディオ協会 “Hi-Res Audio Wireless（ハイレゾ音源） ”に認証され、音の立体感とクリアさが高まり、より繊細で奥行きのあるサウンドを楽しむことができます。* より理想の音楽体験を手に入れるには、Hi-Res Audio認証の端末のご使用をおすすめします。

・?【トリプルドライバーユニット搭載、音楽の細部までしっかり表現】 一つの「ダイナミック型ドライバーユニット」と二つの「BA型ドライバーユニット」が搭載され、両方の長所を掛け合わせました。再生周波数帯域40，000hzの高音域もきれいに再生し、音楽の



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。