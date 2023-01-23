『(まとめ)アーテック Artecブロック/カラーブロック 〔きょうりゅうセット〕 30pcs ABS製 〔×15セット〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 20分に出品され03月12日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ)アーテック Artecブロック/カラーブロック 【きょうりゅうセット】 30pcs ABS製 【×15セット】 【ジャンル・特徴】 幼稚園 小学校 ブロックセット 知育玩具 おもちゃ 玩具