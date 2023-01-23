『Sweet Mommy マタニティ 授乳服 事務服 ワンピース オフィス ボタンなし：タックフレアネイビー L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 57分に出品され03月16日 15時 57分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy マタニティ 授乳服 事務服 ワンピース オフィス ボタンなし：タックフレアネイビー L
【商品説明】
・【手洗いOK！毎日清潔】透け感もなくしっかりと目の詰まったリュクス感ある素材。深みのある色合いとマットな光沢はワンランク上のクオリティ。軽くて楽な着心地が魅力です。
・【授乳機能付き】着脱しやすく、産前産後も違和感なく着られる両脇ファスナータイプの授乳口。大きく開くので授乳も楽々
・【長め丈で清楚な好印象】臨月までOK！楽ちん＆綺麗＆体型カバー優秀の3拍子楽してサマ見え！授乳機能付き産前産後ワンピース
・サイズ(cm): M(肩幅【Aタイプ】34.5，肩幅【Bタイプ】34，バスト96，腹囲116，着丈112)， L(36，35，100，120，114)
・品質：ポリエステル80％、レーヨン20％【裏地】ポリエステル95％、
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 30.80 cm
奥行 : 41.30 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7858円
251 入札履歴
終了
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