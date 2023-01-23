Sweet Mommy マタニティ 授乳服 事務服 ワンピース オフィス ボタンなし：タックフレアネイビー L【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Sweet Mommy マタニティ 授乳服 事務服 ワンピース オフィス ボタンなし：タックフレアネイビー L



【商品説明】

・【手洗いOK！毎日清潔】透け感もなくしっかりと目の詰まったリュクス感ある素材。深みのある色合いとマットな光沢はワンランク上のクオリティ。軽くて楽な着心地が魅力です。

・【授乳機能付き】着脱しやすく、産前産後も違和感なく着られる両脇ファスナータイプの授乳口。大きく開くので授乳も楽々

・【長め丈で清楚な好印象】臨月までOK！楽ちん＆綺麗＆体型カバー優秀の3拍子楽してサマ見え！授乳機能付き産前産後ワンピース

・サイズ(cm): M(肩幅【Aタイプ】34.5，肩幅【Bタイプ】34，バスト96，腹囲116，着丈112)， L(36，35，100，120，114)

・品質：ポリエステル80％、レーヨン20％【裏地】ポリエステル95％、



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 41.30 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。