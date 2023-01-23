『◆◆ ＜ミズノ＞ MIZUNO 【グローバルエリート】ライトレボエリート 11GM2111 (62)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 11時 56分に出品され03月20日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ミズノ史上最軽量野球スパイク。自分史上最高のフットワークの軽さを目指せ。
仕様
カラー ホワイト×レッド
サイズ 23.0〜29.0、30.0cm
質量 約235g(27.0cm片方)
甲材 合成皮革合成繊維
底材 合成底
スパイク 金属（金具固定式）
インソール ＧＣＬインソール（取り外し可）
２E相当
※Ｐ革取付の場合は端部をカットしご使用ください。
原産国：カンボジア製
アナトミカルラスト
SLソール：
D-flexGroove：スムーズな蹴りだしをサポートするソール構造
U4ic：軽さとクッション性に優れたミッドソール素材
※2枚目以降の商品画像は別カラーの写真が参考として掲載されている場合がございます。
こちらの商品はメーカーお取り寄せ商品です。
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落札価格7854円
856 入札履歴
終了
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