『◆◆ ＜ミズノ＞ MIZUNO 【グローバルエリート】ライトレボエリート 11GM2111 (62)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 11時 56分に出品され03月20日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミズノ史上最軽量野球スパイク。自分史上最高のフットワークの軽さを目指せ。



仕様

カラー ホワイト×レッド

サイズ 23.0〜29.0、30.0cm

質量 約235g(27.0cm片方)

甲材 合成皮革合成繊維

底材 合成底

スパイク 金属（金具固定式）

インソール ＧＣＬインソール（取り外し可）

２E相当

※Ｐ革取付の場合は端部をカットしご使用ください。

原産国：カンボジア製



アナトミカルラスト

SLソール：

D-flexGroove：スムーズな蹴りだしをサポートするソール構造

U4ic：軽さとクッション性に優れたミッドソール素材

※2枚目以降の商品画像は別カラーの写真が参考として掲載されている場合がございます。



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