『Niagara: F?r 3 - 5 Spieler. Spieldauer: 30 - 45 Minuten【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 15分に出品され03月21日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Niagara: F?r 3 - 5 Spieler. Spieldauer: 30 - 45 Minuten



【商品説明】

・3～5人用

・ドイツ発

・対象年齢：8歳～大人

・所要時間：45分



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 29.90 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Niagara:

F?r

3

-

5

Spieler.

Spieldauer:

30

-

45

Minuten