『PicturesOnGold.com ハート型ロケットペンダント スターリングシルバー製 Always in my Heart 3/4イ 並行輸入【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 05時 14分に出品され04月27日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,850円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ PG80220

・ロケットサイズ：3/4インチ×3/4インチ。

・ ロケットはソリッドスターリングシルバー製で925スターリングシルバーの刻印付き。

・ ロケットには変色耐性があり、変色しません。

・ ジュエリーボックスが付属しています。

・ チェーンは付属していません。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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