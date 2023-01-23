『デシグアル ショルダーバッグ 21SAXP486001 ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 15分に出品され03月24日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[デシグアル] ショルダーバッグ 21SAXP486001 ブラウン



【商品説明】



CMR-X08CN2D34W

【サイズ】

高さ : 11.90 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

ショルダーバッグ

21SAXP486001

ブラウン