『デシグアル ショルダーバッグ 21SAXP671001 ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 16分に出品され03月30日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[デシグアル] ショルダーバッグ 21SAXP671001 ホワイト



【商品説明】



CMR-X08CN2NFRF

【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

ショルダーバッグ

21SAXP671001

ホワイト