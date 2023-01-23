『イージーソフトボックス 30×140cm［マルチブリッズ・大］【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 39分に出品され04月24日 00時 39分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イージーソフトボックス 30×140cm［マルチブリッズ・大］



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 97.00 cm

重量 : 2.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。