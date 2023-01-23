『ギターストラップ RightOn STRAPS 幅 6cm、長さ 95~150cm PAISLEY ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 15時 16分に出品され03月18日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エレキギター用ストラップ

【商品名】

RightOn STRAPS ギターストラップ 幅 6cm、長さ 95~150cm PAISLEY ブラック



【商品説明】

・エンドタブ:合皮

・サイズ:幅 6cm、長さ 95~150cm

・パッド:高密度ラテックス

・表素材:布

・裏地:マイクロファイバー



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。