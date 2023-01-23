『ボーネルンド マンハッタントーイ ( MANHATTAN TOY ) ウィマー・ファーガソン プレイマット 3ヶ月頃 MAN210470【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 02分に出品され03月15日 13時 02分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボーネルンド マンハッタントーイ ( MANHATTAN TOY ) ウィマー・ファーガソン プレイマット 3ヶ月頃 MAN210470
【商品カテゴリ】
その他ベビー、キッズおもちゃ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.09 cm
横幅 : 29.21 cm
奥行 : 32.41 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
248 入札履歴
終了
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