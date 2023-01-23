『遠藤商事 業務用 スーパーデンジ 矢床鍋 27cm 電磁調理器用ステンレス鍋 3層クラッド材 日本製 AYT07027【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 11時 25分に出品され03月05日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
遠藤商事 業務用 スーパーデンジ 矢床鍋 27cm 電磁調理器用ステンレス鍋 3層クラッド材 日本製 AYT07027
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 26.20 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
223 入札履歴
終了
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