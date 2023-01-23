『ファーストラックス ソフクレート n2 Lサイズ アウトドア 防災 折りたたみ? ソフトタイプ ペットキャリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 14分に出品され03月18日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
犬用キャリーバッグ、スリング
【商品名】
ファーストラックス ソフクレート n2 Lサイズ アウトドア 防災 折りたたみ? ソフトタイプ ペットキャリー
【商品説明】
・地面からの水や湿気が内部に入り込まないので、直接地面に置いても大丈夫。
・天面ドアと正面メッシュドアは巻き上げてマジックテープで固定できます。
・底面には防水のビニール生地を使用。
・折りたたんで持ち運び可能な布製ペットケージ。
・本体カバーは取り外して丸洗いもOK。
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :53.0×76.0×58.0cmワンタッチで組み立て、折りたたみできるスライド・ホールディングシステム。
・汚れが拭き取りやすいよう内側は撥水加工されています。
・金属フレームを使用し、高い強度を実現しました。
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 57.00 cm
奥行 : 77.00 cm
重量 : 4.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
909 入札履歴
終了
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