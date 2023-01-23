『おむつdeケーキ 和柄 水引 2段 送料無料・ギフト包装・のし紙無料 (A3)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 14時 42分に出品され04月14日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
水引もついた、和柄のおむつケーキです。
※商品内容の変更をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
紙おむつ(メリーズテープタイプＳサイズ×32枚)、リボン、水引、他
現品約29×26×43cm
【用途】
引出物 結婚内祝 婚家 結婚祝 出産内祝 出産祝 仏事 快気 新築 記念 贈答 お返し お祝い 御祝 香典返し 法事 法要 引越し 新築祝い お中元 お歳暮 敬老の日 還暦 賀寿 母の日 父の日 自分へのご褒美 自分へのお取り寄せグルメなど 快気祝い 成人お祝い 金婚式 銀婚式 入籍記念日 白寿 卒寿 米寿 傘寿 喜寿 古希 還暦祝い 賀寿 長寿祝い 緑寿 入園祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 新築祝い 開店祝い お土産 お誕生日プレゼント お年賀 お中元ギフト 残暑見舞い
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落札価格7840円
967 入札履歴
終了
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