『【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド レディースシリーズ EC-1052 メガネ 超軽量フレーム 超弾力 ULTEM ウルテム ハグ・オザワ 名眼【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 20時 18分に出品され04月28日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
EYEsCLOUD(アイクラウド)
ES-1052 レディースシリーズ
サイズ：5217-140 H36.0mm
カテゴリー：レディース
フレーム形状：フルリム
素材：ウルテム
玉型：オーバル
EC-1052-1
カラー：レッド/ワインマット(オレンジピンク)
EC-1052-2
カラー：ブラウン/ブラウンマット(グリーン)
EC-1052-3
カラー：レッド/ワインマット(パールレッド)
EC-1052-4
カラー：ダークパープルマット/パープルマット(ピンク)
EC-1052-5
カラー：ブラウンデミマット
EC-1052-6
カラー：ブラックマット(パールホワイト)
※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。
※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。
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落札価格7840円
240 入札履歴
終了
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