【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド レディースシリーズ EC-1052 メガネ 超軽量フレーム 超弾力 ULTEM ウルテム ハグ・オザワ 名眼【2024年最新】

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商品情報 EYEsCLOUD(アイクラウド)

ES-1052 レディースシリーズ



サイズ：5217-140 H36.0mm

カテゴリー：レディース

フレーム形状：フルリム

素材：ウルテム

玉型：オーバル



EC-1052-1

カラー：レッド/ワインマット(オレンジピンク)



EC-1052-2

カラー：ブラウン/ブラウンマット(グリーン)



EC-1052-3

カラー：レッド/ワインマット(パールレッド)



EC-1052-4

カラー：ダークパープルマット/パープルマット(ピンク)



EC-1052-5

カラー：ブラウンデミマット



EC-1052-6

カラー：ブラックマット(パールホワイト)





※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。

※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。