『アサヒオプティカル 1.67両面非球面レンズ プレミアム1.67DAS UV3G UV(HEV)420 メガネ レンズ交換用 他店購入フレームOK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 01分に出品され03月18日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：アサヒオプティカル
レンズ：プレミアム1.67DAS Zコート UV3G
屈折率：1.67
設計：両面非球面
コート：Zコート（撥水+耐傷硬質コート）
UVカット：標準仕様
UV420カット：標準仕様
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落札価格7840円
724 入札履歴
終了
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