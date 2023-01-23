『アサヒオプティカル 1.67両面非球面レンズ プレミアム1.67DAS UV3G UV(HEV)420 メガネ レンズ交換用 他店購入フレームOK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 01分に出品され03月18日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：アサヒオプティカル

レンズ：プレミアム1.67DAS Zコート UV3G

屈折率：1.67

設計：両面非球面

コート：Zコート（撥水+耐傷硬質コート）

UVカット：標準仕様

UV420カット：標準仕様