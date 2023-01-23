『【送料無料】 EYEsCLOUD アイクラウド EC-1068 キッズ メガネ 超軽量フレーム 超弾力 ウルテム 壊れにくい ハグ・オザワ 名眼【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 17分に出品され03月29日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 EYEsCLOUD(アイクラウド)

EC-1068



サイズ：4715-135 H25.5mm

カテゴリー：キッズ

フレーム形状：フルリム

素材：ウルテム

玉型：オーバル



EC-1068 C-1

カラー：ピンク/ワインマット(コーラルピンク)



EC-1068 C-2

カラー：ダークレッド/ブラック



EC-1068 C-3

カラー：ライトブラウン/ブラウンデミ



EC-1068 C-4

カラー：パープル/パープルマット(ピンクマット)



EC-1068 C-5

カラー：チェリーピンククリア/ワインマット(ピンクハート)



EC-1068 C-6

カラー：ブラックマット(レッドハート)



※メガネはオーダーを頂戴してから日本で一本ずつ調整・加工を行っております。

※ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、異なる場合が御座います。予めご了承ください。