『伊勢海老半身 中サイズ６個 鮮度の良い三重県産伊勢海老を瞬間凍結 調理しやすいよう半分にカット 海鮮 バーベキュー BBQ テルミドール イセエビ いせえび【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 09時 07分に出品され04月15日 09時 07分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鮮度の良い三重県産活伊勢海老を瞬間凍結
包丁不要のハーフカット加工済みで楽々調理
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落札価格7840円
651 入札履歴
終了
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