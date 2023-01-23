『桜スワッグ 30cm 1本_23-3-1-1_8186-226【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 01分に出品され03月17日 10時 01分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 入口や受付、通路などの上部に飾って吊るしたり、レジカウンターに並べたり、商品棚の上に飾ったり、看板に飾ったり。

桜飾りで簡単に春らしい店舗ディスプレイを作ることができます。



【サイズ】W80×D15×H30cm

【素材】ポリエステル

【重量】0.2kg

【特記事項】取付リング付き

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