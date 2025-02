昌栄 ウルトラフレーム極 Ver.II NO.820 レッド 40cm【年末の贈り物】

商品情報

*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。



【商品名】

昌栄 ウルトラフレーム極 Ver.II NO.820 レッド 40cm



【商品説明】

・Color: Red

・Make sure this fits by entering your model number.

・Size:40cm

・Weight: 4.2 oz (120 g)