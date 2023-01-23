『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 50cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 03時 41分に出品され04月09日 03時 41分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 50cm
【商品説明】
・カラー:ゴールド/ブラック
・サイズ:40cm
・性別:男性/女性
・技術:メタックス
・素材:本体・中芯/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ステンレス、ウレタン
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 11.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
681 入札履歴
終了
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