『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 50cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 03時 41分に出品され04月09日 03時 41分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 50cm



【商品説明】

・カラー:ゴールド/ブラック

・サイズ:40cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:本体・中芯/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ステンレス、ウレタン



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 11.60 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。