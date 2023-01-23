『NEWドキドキドミノ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 24分に出品され03月22日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NEWドキドキドミノ
【商品説明】
・対象年齢 : 3歳から
・男女共用
・重量 : 1.43kg
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7839円
12 入札履歴
終了
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