Pawtitas Reflective Dog Harness S Purple ポーティタスペット反射犬のハーネス反射ベストハーネスコンフォートコントロールトレーニングあなたの子犬ハーネス【コストコ お買い得】

商品情報

商品名Pawtitas Reflective Dog Harness S Purple ポーティタスペット反射犬のハーネス反射ベストハーネスコンフォートコントロールトレーニングあなたの子犬ハーネス/犬ハーネスを歩く小さい 紫のPawtitas Reflective Step in Dog Harness or Reflective Vest Harness, Comfort Control, Training Walking of Your Puppy/Dog Small Dog Harness S Purple Dog Harnessブランド:Pawtitas商品サイズ:Small (Pack of 1)高さ:2.8 cm横幅:7.1 cm奥行:20.3 cm 商品番号:色:素材:Mesh