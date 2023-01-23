『アウローラ 日本製ブラックフォーマルバッグ 撥水 はっ水 Ｌ大きめ 冠婚葬祭 黒 F1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 17分に出品され03月10日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウローラ 日本製ブラックフォーマルバッグ 撥水 はっ水 Ｌ大きめ 冠婚葬祭 黒 F1
【商品説明】
・【サイズ】幅約25cm×高さ約19.5cm(持ち手含む約34cm)×マチ約8.5cm 内ポケット×１（深めのガゼットで意外と使えます）
・【生産国】日本 Made in Japan 国産ハンドメイド 芯材・生地・金具類に至るまで、素材もすべて日本製を使用しております
・【素材】 カブセ＆胴生地：トリアセテート78％、ポリエステル22％、マチ＆持ち手：トリアセテート85％、ポリエステル100％、裏地：ポリエステル100％
・お客様からご要望の多かったＬサイズ国産フォーマルバッグが新登場。フォーマルバッグとは思えない収納力を確保しました。
・メイン素材: ポリエステル
・大きさに合わせクッション性のある持ち手にしたことで快適にお持ち頂けるよう配慮いたしま
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7837円
29 入札履歴
終了
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