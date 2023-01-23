『pecolo(ペコロ) Food Stand(L)/(Ltall) 専用 ボウル単品 深型陶器 Lサイズ/L Tallサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 23時 33分に出品され03月12日 23時 33分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

pecolo(ペコロ) Food Stand(L)/(Ltall) 専用 ボウル単品 深型陶器 Lサイズ/L Tallサイズ



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :180×180×8cm

・本体重量:0.7kg



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。