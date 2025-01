OF THE KIDSBY THE KIDSFOR THE KIDS! I~VI -Complete Edition- [Blu-ray]【新年の贈り物】

商品情報

内容(「キネマ旬報社」データベースより) 3ピースロックバンド・10-FEETのライブDVD「OF THE KIDS BY THE KIDS FOR THE KIDS!」シリーズの6作品を収めたコンプリートBDセット。まだ20代だった彼らの2004年から2013年までのパフォーマンスを楽しめる。ブックレット付き。 内容(「Oricon」データベースより) 10-FEETの映像作品「OF THE KIDS BY THE KIDS FOR THE KIDS! I~VI」計6作品に加え、特大豪華ブックレットを収めたコンプリートセット。