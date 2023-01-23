『ヒルズ 食事療法食 犬用 c/d シーディー マルチケア+メタボリックス 尿ケア+体重管理 ドライ 小粒 3kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 50分に出品され04月20日 22時 50分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 〔製品の特長〕

マグネシウム、カルシウム、リンの含有量を調整し、クエン酸カリウム、オメガ-３脂肪酸を含有

脂肪量とナトリウム量を調整

健康をサポートし、本来の免疫力の維持に役立つ抗酸化成分を配合

〔ペットにとってのメリット〕

ストルバイトとシュウ酸カルシウム尿石の形成を抑制します。

健康をサポートし、免疫力を維持します。

愛犬本来の代謝を健康的に保ち、減量・体重管理に役立ちます。

心臓の健康が気になる高齢犬にも配慮し、長期給与に適した栄養です。