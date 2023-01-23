『ヒルズ 食事療法食 犬用 c/d シーディー マルチケア+メタボリックス 尿ケア+体重管理 ドライ 小粒 3kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 50分に出品され04月20日 22時 50分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
〔製品の特長〕
マグネシウム、カルシウム、リンの含有量を調整し、クエン酸カリウム、オメガ-３脂肪酸を含有
脂肪量とナトリウム量を調整
健康をサポートし、本来の免疫力の維持に役立つ抗酸化成分を配合
〔ペットにとってのメリット〕
ストルバイトとシュウ酸カルシウム尿石の形成を抑制します。
健康をサポートし、免疫力を維持します。
愛犬本来の代謝を健康的に保ち、減量・体重管理に役立ちます。
心臓の健康が気になる高齢犬にも配慮し、長期給与に適した栄養です。
ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード w/d ダブリューディー 小粒 チキン 犬用 特別療法食 3kg
¥ 7832
ZIWI エアドライドッグフード マッカロー&ラム 1kg 自然食
¥ 7832
ニュートライプ ピュア チキン＆グリーントライプ 成犬用 95g × 48缶 ドッグフード
¥ 7831
送料無料 PetSafe Japan ペットセーフ ドリンクウェル スタンダード ペットファウンテン 1.5リットル容量 自動給水器 FCB-REJP-18
¥ 7831
4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 腎臓サポートセレクション ドライ 1kg
¥ 7831
4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 セレクトスキンケア ドライ 1kg（旧ベッツプラン 犬用 セレクトスキンケア）
¥ 7831
セレクトバランス エイジングケア ラム 小粒 7才以上の成犬用7kg
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セレクトバランス スリム ラム 小粒 7kg 成犬の体重管理用
¥ 7831
セレクトバランス エイジングケア ラム 小粒 7才以上の成犬用7kg
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セレクトバランス パピー チキン 小粒 子犬・母犬用7kg
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セレクトバランス エイジングケア ラム 小粒 7才以上の成犬用7kg
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セレクトバランス パピー チキン 小粒 子犬・母犬用7kg
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セレクトバランス パピー チキン 小粒 子犬・母犬用7kg
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ロイヤルカナン 療法食 低分子プロテイン 犬用 ドライ 3kg
¥ 7830
落札価格7832円
556 入札履歴
終了
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