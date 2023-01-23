『BOBSTER (ボブスター) レネゲード サングラス 調光レンズ BREN101 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 08分に出品され03月16日 12時 08分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BOBSTER (ボブスター) レネゲード サングラス 調光レンズ BREN101 並行輸入品



【商品説明】

・テンプル部分が取り外し可能で専用ストラップと組み合わせてゴーグルタイプでも使用可能

・軽量、耐衝撃性ポリカーボネート素材のフォトクロミック調光レンズ(昼間と夜間など、周囲の明るさにより透明度を変え、光の入る量、可視光線透過率(VLT)を88％から45%で調節

・フィット性を高めるウレタンフォームをフレーム内側に装備 ライディング中の風の侵入を防ぎます

・原産国：台湾 付属品 : ストラップ、クリーニング用クロス、ナイロンソフトケース

・商品サイズ A:ブリッジ幅17mm B:フレーム幅140mm C:テンプル長127mm D:レンズ幅57mm E:レンズ長33mm



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 21.10 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。