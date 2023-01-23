『アップライトピアノ用 防音/地震対策/耐震インシュレーター 吉澤 スーパーピアノストップ UP用黒色【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 43分に出品され03月04日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アップライトピアノ用 防音/地震対策/耐震インシュレーター 吉澤 スーパーピアノストップ UP用黒色
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 2.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7825円
906 入札履歴
終了
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