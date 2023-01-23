『アップライトピアノ用 防音/地震対策/耐震インシュレーター 吉澤 スーパーピアノストップ UP用黒色【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 43分に出品され03月04日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アップライトピアノ用 防音/地震対策/耐震インシュレーター 吉澤 スーパーピアノストップ UP用黒色



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 2.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。