ROKR 3D 木製パズル オルゴール シークレットガーデン - 大人向けモデルキット スピニング ミュージカル ジュエリー ボックス ヴィンテ【コストコ お買い得】

商品情報

・ウッド AMK-

・アンティークオーナメント: 美しく彫刻された六角形オルゴール。バレリーナのフィギュアと小さな小物入れ付き。 各サイドには、ルネッサントの窓と建築物の複数層があります。 内側の層は、音楽が再生されると回転します。

・隠し収納: 上部の円を回すと、隠れたジュエリーボックスがポップアップします。 取り外し可能なブラックベルベットパッドで、リング/イヤリングなどの小さなアイテムを収納できます。 3D パズルは、愛する人へのプレゼントに最適です。

・組み立て簡単: 組み立てキットはピンとテールでつながっています。 レーザーカットされたピースは、簡単に飛び出し、よく合います。 パッケージ内容: クリアマニュアル、カット済み木製シート、アクセサリー、潤滑用ワックス、サンドペーパー。 100%天然木で頑丈。

・魅力的&ご褒美: メカニズムを一緒に配置することは、難易度で吸収します。 目と手の協調、論理的思考に挑戦します。 家族と一緒に楽しむための必須キットです

・すっきりとしたデコレーション、最高のギフト: 脳の体操は、誕生日やクリスマスなどのどんな機会にも驚かれる