輸入盤 LOVE / FOREVER CHANGES [LP]【2025年の人気アイテム】

商品情報

種別:LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2016/09/02 登録日:2019/01/21 ラヴ フォーエヴァー・チェンジズ 内容:[Side A]1. Alone Again Or2. A House Is Not A Motel3. Andmoreagain4. The Daily Planet5. Old Man6. The Red Telephone[Side B]1. Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale2. Live And Let Live3. The Good Humor Man He Sees Everything Like This4. Bummer In The Summer5. You Set The Scene