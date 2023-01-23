『弁理士試験 四法横断法文集 2021年度【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 05時 36分に出品され04月22日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
弁理士試験 四法横断法文集 2021年度
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 15.10 cm
奥行 : 21.10 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7823円
78 入札履歴
終了
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