『照明器具 パナソニック 直管蛍光灯 20W形 昼光色 グロースタータ形 節電タイプ 10本セット FL20SS・D/18-10SET【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 09時 01分に出品され04月15日 09時 01分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 直管蛍光灯 20W形 昼光色 グロースタータ形 節電タイプ 10本セット FL20SS・D/18-10SET

パナソニック(Panasonic)



【商品説明】

・省エネ



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 3.10 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。