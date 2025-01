マーキンス PN-600 ニコン D600 キャノン EOS-6D用 カメラプレート【2024年最新】

商品情報

【商品名】

マーキンス PN-600 ニコン D600 キャノン EOS-6D用 カメラプレート



【商品説明】

・Attached hand strap: Yes

・Compatible with: Nikon D600, D610, D750, Canon EOS???6d

・MODEL NUMBER: PN???600

・Wearing way: charged by L Shaped Hex Wrench 1/4" UNC screw threads (fine) * Sold Separately (4?mm)

・Weight: G, Size: Width 58?mm x Depth 48?mm x Height 10?mm



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 5.60 cm

奥行 : 7.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。