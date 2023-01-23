『KiU レインコート 豪雨対応 防水 カラーブロック ジャケット ダーク グレー 収納袋付き K189-946【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 35分に出品され03月05日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KiU レインコート 豪雨対応 防水 カラーブロック ジャケット ダーク グレー 収納袋付き K189-946
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7817円
925 入札履歴
終了
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