『KiU レインコート 豪雨対応 防水 カラーブロック ジャケット ダーク グレー 収納袋付き K189-946【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 35分に出品され03月05日 13時 35分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KiU レインコート 豪雨対応 防水 カラーブロック ジャケット ダーク グレー 収納袋付き K189-946



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。