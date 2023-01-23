『KBEAR Lark インイヤーモニター 1BA 1DD KINBOOFI デュアルドライバー HiFi イヤホン ヘッドホン 2ピンケーブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 08分に出品され03月20日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KBEAR Lark インイヤーモニター 1BA 1DD KINBOOFI デュアルドライバー HiFi イヤホン ヘッドホン 2ピンケーブ



【商品説明】

・1BA + 1DD HIFI KBEARイヤホン: このデュアルドライバーKBEAR Lark HiFiイヤホンは、バランスの取れたアーマチュアドライバー1個とダイナミックドライバー1個を使用しています。 10mm 複合生物学ダイヤフラムダイナミックドライバーは、より良いサウンドフィールドエネルギー、高速、低周波数過渡性、より柔軟なダイヤフラムを備えています。 カスタマイズされたバランスの取れたアーマチュアが拡張を改良し、サウンドをよりクリアにします。

・4コア取り外し可能シルバーメッキ銅ケーブル: アップグレード可能な取り外し可能な2ピンケーブル。このKBEAR Larkイヤホンは、より優れた音



【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 13.21 cm

奥行 : 14.81 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。