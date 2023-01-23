『Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 46分に出品され04月04日 01時 46分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 27.50 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7814円
238 入札履歴
終了
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