『スーぺリア背景紙 1.35X5.5m 26ポンジー【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 35分に出品され03月06日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スーぺリア背景紙 1.35X5.5m 26ポンジー



【商品説明】

・商品を広げたペーパーの上に載せて撮影、売れる商品写真撮影に最適

・大きな画用紙です

・紙軸の内径は54mm 厚みは2.5mm 外径は59mmです



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 138.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。