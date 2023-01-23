『スーぺリア背景紙 1.35X5.5m 26ポンジー【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 35分に出品され03月06日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,816円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スーぺリア背景紙 1.35X5.5m 26ポンジー
【商品説明】
・商品を広げたペーパーの上に載せて撮影、売れる商品写真撮影に最適
・大きな画用紙です
・紙軸の内径は54mm 厚みは2.5mm 外径は59mmです
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 138.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7816円
686 入札履歴
終了
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