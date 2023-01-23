『Speedo(スピード) バッグ Weekend Trip 33 ウィークエンドトリップ33 水泳 ユニセックス SE21908 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 09時 09分に出品され04月13日 09時 09分に終了予定です。即決価格は7,815円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) バッグ Weekend Trip 33 ウィークエンドトリップ33 水泳 ユニセックス SE21908 ブラック



【商品説明】

・【Capacity】約33L

・【サイズ】W325×H490×D170(mm)

・【サイズ展開】ONESIZE

・プールやジムで自主練習をする日やオフの週末の使用をイメージした「ウィークエンドトリップ33」

・取り外せるサコッシュ、ネットポケットつき/Speedoロゴのリフレクター/ドリンクホルダー付き



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 50.01 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。